Riqualificazione sottopasso di via Roma, modifiche al transito

Continua la riqualificazione del sottopasso ferroviario di via Roma. Dopo l'asfaltatura del manto stradale, proseguono i lavori su pareti, marciapiedi e passamano.

Per questo sono previste alcune modifiche al transito veicolare e pedonale. Da Lunedì 15 Novembre e fino al termine dei lavori, con orario 7,30 - 17,30, è disposta l'istituzione del divieto di transito a veicoli e pedoni nel tratto del sottopasso in direzione sud/nord.

Dal giorno seguente la fine dei lavori in quel tratto, sarà istituito il divieto di transito per veicoli e pedoni in direzione nord/sud sempre con orario 7,30 - 17,30.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio Stampa