Tratta di calciatori dall'Africa, combine e irregolarità sullo stadio di Prato: al via il processo

È prevista per il prossimo 24 novembre la prima udienza per l'ipotesi di tratta di giovani calciatori africani e presunte irregolarità nei lavori di ampliamento dello stadio Lungobisenzio a Prato. Nell'indagine anche l'ipotesi di combine e irregolarità nei campionati di Eccellenza e Promozione, stagione 2016-17. La Corte d'appello ha accolto il ricorso contro la sentenza di non luogo a procedere emessa in primo grado. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno.

Sarebbero 18 gli indagati, tra cui figura Paolo Toccafondi, oggi presidente dell'Us Livorno e all'epoca presidente dell'Ac Prato, e l'ex arbitro di Serie A Matteo Simone Trefoloni. I pm hanno chiuso anche la lista dei testimoni, composta da ben 46 nomi. Tra questi c'è anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni, l'assessore Luca Vannucci e l'assessore regionale Stefano Ciuoffo, oltre all'ex calciatore viola, ora all'Anderlecht, Christian Kouamè.