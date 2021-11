A Firenze manifestazione 'in rosa' contro il Green Pass: in 5mila sostengono Nunzia Schilirò

Sarebbero circa 5mila i partecipanti di oggi alla manifestazione 'in rosa' promossa da 'Venere vincerà', il gruppo creato da Nunzia Schilirò, vicequestore della polizia ora sospeso per le sue posizioni non Green pass. Alla manifestazione di protesta contro il certificato verde, era stato chiesto di partecipare solo le donne.

Si pensava di raggiungere quota 3mila persone, ma nonostante la pioggia la partecipazione è stata molto superiore. C'erano tra i manifestanti anche alcuni uomini, anche se in minoranza. Il numero delle 5mila presenze è stato diffuso dalla questura di Firenze.

La Schilirò ha parlato dal palco, puntando il dito contro il Green Pass considerato "antigiuridico, atiscientifico e illogico" e che potrebbe portare ad "un modello di società identico a quello cinese" che funziona con i crediti sociali, dove si divide tra "buoni" e "cattivi" cittadini, cioè tra chi segue gli ordini e chi non lo fa e perde punti, finendo per "non avere più accesso a niente".

"Oggi inizia un sogno" ha detto sempre la vice questore, che ha ribadito l'importanza "dell'energia femminile per cambiare il mondo".