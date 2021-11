In calo i contagi per l'Empolese Valdelsa e il comprensorio del cuoio rispetto a ieri. Vediamo i dati per oggi, domenica 14 novembre:

Zona Empolese Valdelsa: 15 contagi

Castelfiorentino 1

Certaldo 3

Capraia e Limite 1

Empoli 5

Fucecchio 1

Montaione 1

Montelupo Fiorentino 3

Zona comprensorio del cuoio: 7 contagi

Montopoli in Val d'Arno 2

Castelfranco di Sotto 3

San Miniato 2