Frana sulla linea Porretta-Pistoia, circolazione treni sospesa

A causa del maltempo circolazione ferroviaria sospesa fra Porretta, nel Bolognese, e Pistoia. Del materiale franoso è caduto sulla linea ferroviaria, impedendo la circolazione dei treni. La frana è avvenuta nella notte poco dopo la stazione di Porretta, con tutta probabilità per la pioggia caduta. La sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana ha subito inviato sul posto una squadra tecnica, mentre la circolazione è stata interrotta dalle 6 di stamattina. Al momento sono in corso i rilievi per comprendere le modalità di intervento e ripristino. E' stato Istituito da Trenitalia un servizio di bus fra Porretta e Pracchia, frazione montana del comune di Pistoia.