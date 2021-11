La polizia sta indagando per risalire a chi abbia fornito gli alcolici alla 14enne che si è sentita male per aver bevuto troppo alcol, finendo in ospedale a Firenze. Alla ragazzina diagnosticata una grave intossicazione: la 14enne è poi stata dimessa dopo una notte passata in ospedale in osservazione. Gli agenti stanno ascoltando gli amici della ragazza.