La (piccola) Bohème del Maggio Musicale Fiorentino al Liceo Il Pontormo di Empoli

Due mattine di teatro in prosa e in musica, con Giacomo Puccini e la sua Bohème, attendono gli alunni del liceo empolese Il Pontormo.

Gli artisti e i tecnici del Maggio Musicale Fiorentino, nella loro tournée metropolitana, offriranno infatti agli alunni di quarte e terze del liceo empolese ben quattro recite de La stagione dei fiori, dedicato alla vita di Puccini e alla sua passione per la musica.

Lo spettacolo introduce poi – con la partecipazione di due cantanti e di un ensamble orchestrale – la vicenda di Rodolfo e Mimì: un amore di ragazzi soli nella Parigi dei poveri, ingenui e a volte smarriti, ma sempre appassionati sognatori: La bohème è l’opera dell’amore nella quotidianità, nella difficoltà, nell’incanto della gioventù, nella quale “si crede, si spera e tutto bello appare”.

Per questo i settantacinque minuti di spettacolo saranno per i giovani empolesi un prezioso specchio per riconoscersi ed emozionarsi, immersi nella bellezza della musica.

Fonte: Ufficio Stampa