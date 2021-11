Miss e Mister Europa Toscana, prima tappa a Arianna Caputo di Montecatini e Yuri Montagnani di Certaldo

Venerdi 12 Novembre il ristorante tipicamente toscano Scintilla, presso la ridente cittadina Agliana (PT), con il suo disponibile proprietario Simone Innocenti, hanno ospitato la prima selezione regionale Toscana del prestigioso concorso Miss e Mister Europa. Dodici i partecipanti che si sono alternati con le varie uscite la prima in costume e la successiva in abito elegante sfilando davanti ad un attenta giuria tecnica che aveva il compito di dare i voti da uno a cinque, che aveva il compito davvero arduo di valutare la bellezza, la personalità ed il portamento dei vari concorrenti . La giuria composta da Luca Nassi allenatore di calcio, Antonio Esposito imprenditore , Massimo Rigacci produttore cinematografico , due rappresentanti locali e dal Presidente di Giuria Gianfranco Polidori industriale hanno così sentenziato :

1) Miss Europa Toscana Arianna Caputo 20 anni di Alassio ma abitante a Montecatini , segretaria in azienda vinicola

Miss Europa Toscana Beauty Lucrezia Lander 19 anni di Fiesole cantante -

Miss Europa Toscana Fashion Giulia Caushaj 16 anni di Prato studentessa

1) Mister Europa Toscana Yuri Montagnani 19 anni , di Certaldo , studente universitario

Miss Europa Lady Ana Lozici , 32 anni ,di Pietrasanta Fotomodella

Miss Europa Over Silvia Fantini , 53 anni , segretaria di uno studio medico .

L'organizzazione è stata curata con professionalità da Marco Ferraiuolo nuovo agente regionale per la Toscana del Concorso che avvalendosi della preziosa collaborazione della presentatrice Maria Elena Ulivi e della soprano Barbara Terreni che ha deliziato il pubblico presente con due esecuzioni canore, hanno portato a termine con successo l’intera manifestazione. L’organizzazione è già al lavoro per preparare la prossima tappadi venerdì 17 dicembre c/o il Ristorante Pasticceria Onda dolce a San Donnino.

Fonte: Ufficio Stampa