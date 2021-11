La campagna di comunicazione istituzionale Figline in gara per lo Smartphone d’oro

C’è anche la campagna “Un tu lo sai? Le notizie dalla tua città, a portata di mano… e di smarphone!” tra i progetti di comunicazione e di informazione istituzionale candidati per lo “Smarphone d’oro” e per la menzione speciale “Video più social”.

Si tratta del premio dedicato alla promozione delle migliori esperienze di comunicazione e di informazione pubblica digitale in Italia. È organizzato e ideato da PA Social, la prima associazione italiana che è dedicata alla comunicazione e all’informazione digitale e che si occupa di divulgazione, formazione, pubblicazioni e ricerche.

Ma come ci si aggiudica lo Smartphone d’oro e i premi speciali e tematici collaterali? Attraverso la combinazione di più voti: quello di una giuria tecnica, quello popolare e quello dei soci di PA Social. Per esprimere un voto, basta essere iscritto su Facebook e lasciare un like qui.

Per votare c’è tempo fino al 22 novembre.

Si tratta una “mini-serie” Youtube dedicata agli strumenti di comunicazione istituzionale del Comune e consiste in cinque sketch a cura della compagnia teatrale valdarnese Kanterstrasse. C’è la sitcom anni Settanta, c’è il notiziario regionale, il documentario, la televendita e persino il tutorial: brevi video da due minuti ciascuno, che mettono in scena (con tanta ironia) l’importanza di conoscere e utilizzare i canali del Comune di Figline e Incisa Valdarno per ottenere informazioni utili sulle materie di sua competenza: dai bandi alla viabilità, dagli eventi ai servizi, dalle allerte meteo alla chiusura delle strade.

La regia, il montaggio e la realizzazione tecnica sono invece di Blanket.

I CINQUE VIDEO

