Una nuova centenaria a Castelfiorentino: auguri a nonna Iolanda Falorni

Lo scorso 12 novembre Castelfiorentino ha festeggiato una nuova centenaria.

Si chiama Iolanda Falorni ed è stata applaudita da tutta la comunità, con in rappresentanza il presidente del Consiglio comunale Gabriele Romei.

Nonna Iolanda ha sempre dimostrato una gran tenacia e una voglia di vivere. In paese era ricordata per il suo negozio di fiori in piazza Cavour, che ha gestito fino alla fine degli anni '70. Proprio in quegli anni, nel 1979, è rimasta vedova ma l'affetto dei nipoti non è mai mancato.

Come in occasione della festa del centenario: ancora tanti auguri!