Centro Ippico Empolese, grandi soddisfazioni per Fioravanti e Zamagni

Il Centro Ippico Empolese a Verona, nella sua 123° edizione fiera cavalli, la manifestazione di riferimento nel panorama equestre internazionale con oltre 3.000 cavalli e 300 aziende da 10 Paesi, oltre 200 tra eventi e gare sportive, quest’anno il Centro partecipa con due super amazzoni, Letizia Fioravanti al terzo posto nel Best Rider Senior 90 e Giorgia Zamagni al decimo posto nel Memorial Grandinetti 110. Una grande soddisfazione solo riuscire a partecipare a questo grande evento ma il podio di Letizia e Giorgia resta un traguardo ancora per pochi. Sono state tante le vittorie dall’inizio dell’anno che hanno dovuto portare a casa per poter partecipare a questo grande evento, il Centro Ippico Empolese si dimostra ancora una volta un’eccellenza della nostra zona. Orgogliosa l’insegnante Ottavia Corti che ha preparato e accompagnato Letizia Fioravanti su Golden Giggs Time per tutti i giorni di gara, non da meno l’Istruttore di 3° livello Alessio Bianchi che ha formato e seguito Giorgia Zamagni su Chantal. Tutto il Centro è orgoglioso degli innumerevoli riconoscimenti e medaglie che puntualmente arrivano in tutti i concorsi. Una squadra di successo, affiatata e competitiva con molti allievi dotati e disciplinati che esaltano la figura del cavaliere.