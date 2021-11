Da Iano a Riparbella, camminate tra Valdelsa e Valdera

Sabato 27 e Domenica 28 Novembre si terrà l'ultimo appuntamento dell’edizione 2021 de “Il Paesaggio Ritrovato”, il programma di escursioni a piedi alla scoperta delle bellezze naturalistiche di Montaione e dintorni, organizzate dal Comune di Montaione e curate da Montaione Natura.

In queste due giornate di escursioni, i partecipanti accompagnati da una guida ambientale, potranno ammirare le principali attrazioni naturali presenti nei territori di Montaione, della Valdera e della Val di Cecina. Sabato 27 Novembre gli escursionisti attraverseranno i carateristici borghi medievali di Cedri e Montelopio, per poi proseguire lungo il fiume Era fino a giungere al Teatro del Silenzio, posto sulle colline di Lajatico.

Domenica 28 Novembre nel secondo giorno di escursione, i partecipanti potranno ammirare le rovine della Rocca di Pietracassia, una delle fortificazioni medievali più importanti presenti nella provincia di Pisa,

insieme al piccolo borgo di Miemo. La passeggiata si conclude a Riparbella dopo aver percorso le splendide aree boschive che avvolgono il paese.

Sabato 27 Novembre, il ritrovo è alle ore 08,15 presso il parcheggio di Iano, al “Podere delle Monache”.

Domenica 28 Novembre, il ritrovo è alle ore 08.15 presso l’Agriturismo “Il Casino”.

L’escursione è gratuita, ma è obbligatorio prenotarsi per telefono: 340 9847686, o per mail: a.bernardini@montaionenatura.it

La prenotazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente, entro Martedì 23 Novembre, in modalità onlin e o telefonica senza prenotazioni via social. Il partecipante riceverà poi via e mail il regolamento di

partecipazione all’escursione, che ogni partecipante dovrà poi stampare autonomamente e portare con sé al ritrovo dell’escursione, da firmare in presenza.

In coerenza con il Regolamento di Escursione in fase COVID19 dell'AIGAE e delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana del 23 Maggio 2020, si comunica che la partecipazione è sottoposta al rispetto del Regolamento di escursione in fase Covid19 dell'AGAIE, delle Linee di indirizzo della Regione Toscana del 23 maggio 2020 e della vigente normativa per il contenimento del virus Covid19.