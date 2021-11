Musei per l'Alzheimer, riprendono gli incontri al MuDEV

Sei appuntamenti, altrettante occasioni per visitare i musei del MuDEV, Museo Diffuso dell'Empolese Valdelsa, a distanza, in totale sicurezza, riservate ad anziani fragili e a chi si prende cura di loro. Torna il progetto "Musei per l'Alzheimer. Lontani, ma vicini - Di nuovo insieme", che vede la partecipazione di Regione Toscana, Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e Musei Toscani per l'Alzheimer, con la collaborazione di PromoCultura.

Per l'annualità 2021-22, il Museo Diffuso dell'Empolese Valdelsa propone un nuovo ciclo di incontri del progetto dedicato alle persone affette da Alzheimer e a chi presta loro assistenza. L'obiettivo è proseguire nel segno del dialogo con chi, negli anni scorsi, ha partecipato alle attività nei musei, interrotte dall'emergenza sanitaria Covid-19, proseguendo poi in modalità a distanza, nei mesi in cui era impossibile frequentare i luoghi di cultura. In quel contesto, le tecnologie sono state un utile strumento per sperimentare nuove modalità di incontro e condivisione, così da permettere anche agli anziani più fragili di proseguire con le 'visite' ai musei del territorio, pur restando a casa, al sicuro. Questo percorso ha portato alla realizzazione di un Quaderno on line contenente proposte di attività da svolgere in autonomia per continuare a dialogare con la comunità, attraverso il patrimonio artistico del sistema museale e una serie di incontri via web per mantenere la relazione con le opere d'arte e il confronto con gli altri.

La nuova annualità prende il via con nuovi appuntamenti via web e con la realizzazione di un nuovo Quaderno on line di attività, a disposizione di tutti e scaricabile direttamente al sito del MuDEV www.museiempolesevaldelsa.it insieme al calendario degli appuntamenti, gratuiti e aperti a chi vive nelle case per anziani del territorio e a chi vive in famiglia, al via alle 15.30. La prima tappa di "Musei per l'Alzheimer. Lontani, ma vicini - Di nuovo insieme" è in programma venerdì 19 novembre 2021: protagonista il Museo Be.Go. di Castelfiorentino. Si prosegue quindi il 17 dicembre con i riflettori accesi sul Museo di Arte Sacra di Montespertoli, il 21 gennaio 2022 con il sistema museale di Empoli "EmpoliMusei". A febbraio la data da segnare in agenda è quella del 21: i partecipanti conosceranno il Mmab di Montelupo Fiorentino

Fonte: MuDEV – Museo Diffuso Empolese Valdelsa