È morto Ruggero Perugini, il 'super investigatore' del Mostro di Firenze

All'età di 75 anni è scomparso Ruggero Perugini, il 'super investigatore' della polizia nella caccia al Mostro di Firenze. Sono in molti a ricordarlo in queste ore, specie per gli anni in cui l'allora capo della squadra mobile dirigeva la sezione 'antimostro'.

Nato a Roma nel 1975, specializzatosi tra Modena e gli Stati Uniti, Perugini è passato alla storia anche per l'appello in diretta tv al Mostro di Firenze. "Non so perché ma ho la sensazione che tu mi stia guardando. La gente ti chiama mostro, maniaco, belva ma ho imparato a conoscerti e capirti, so che sei lo schiavo di un incubo. Sai dove trovarmi, aspetterò" furono le parole di Perugini, con lo sguardo fisso in camera.