Abc, tutte in campo nel weekend le formazioni giovanili gialloblu

Under 17 Femminile

Avvio di stagione con il botto per le nostre ragazze che alla prima si sono imposte sulla Pallacanestro Femminile Prato per 43-39. Gara equilibrata nella prima parte, mentre nella seconda le gialloblu hanno preso il controllo e poi amministrato. Se all’intervallo il tabellone segnava infatti 21-19, nel terzo periodo la formazione castellana ha allungato piazzando un break di 19-8 che è valso il 40-27 al 30′. Nell’ultimo quarto il contro break delle ospiti ha rischiato di rimettere tutto in discussione, ma nella volata le gialloblu sono state brave a gestire i possessi di vantaggio festeggiando cosi la prima vittoria.

Prossimo impegno sabato 20 novembre alle ore 17 sul parquet del Baloncesto.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. PRATO 43-39

Parziali: 12-10, 9-9, 19-8, 3-12

Tabellino: Cappelli 17, Dani 8, D’Ambrosio 4, Costa 2, Ibrahmi 6, Sanesi 2, Mugnaini 4, Risoli, Taddei, Betti. All. Iserani. Ass. Banchelli.

Under 16 Silver

Esordio senza storia per il gruppo 2006 che nel debutto al PalaBetti ha chiuso sul 101-42 la pratica San Giobbe Chiusi. Ottimo l’approccio dei gialloblu, che hanno impattato con autorità prendendo un ampio margine di vantaggio già nella prima frazione e andando poi al riposo lungo sul 64-19. Così coach Corbinelli ha ruotato e dato spazio e tutti i suoi ragazzi che, nella seconda parte, hanno amministrato mantenendo alta l’intensità fino a portare a casa il primo acuto stagionale.

Prossimo impegno mercoledì 24 novembre alle ore 17 sul parquet della Virtus Siena.

ABC CASTELFIORENTINO – SAN GIOBBE CHIUSI 101-42

Parziali: 31-10, 33-9, 21-10, 16-13

Tabellino: Rosi 14, Ticciati 10, Marchetti 2, Carzoli ne, Bartolini 11, Lilli 22, Damiani 15, Viviani 9, Vefa, Bernardoni 5, Vallerani 2, Leti 11. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Under 15 Eccellenza

Altro giro altro acuto per l’U15 Eccellenza, che nella sfida casalinga contro la Sancat si è imposta con un perentorio 100-56. Gara indirizzata fin dalla palla a due, con una prima frazione letteralmente senza storia, preludio ad un secondo quarto più equilibrato ma che ha mandato comunque le squadre al riposo sul 50-28. Al rientro in campo un nuovo break gialloblu ha chiuso definitivamente i giochi al 30′, così nell’ultima frazione è bastato amministrare. Prossimo impegno domenica 21 novembre alle ore 11.15 sul campo di Arezzo.

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT 100-56

Parziali: 34-14, 16-14, 29-10, 21-17

Tabellino: Ticciati 15, Zecchi 11, Carzoli, Grassi, Bufalini 2, Filomeno 17, Vallerani 16, Niccolini 6, Casadei 4, Leti 10, Marchetti 5, Borghesi 14. All. Mostardi. Ass. Ciampolini, Corbinelli.

Under 14 Elite

Alla terza giornata l’atteso big match contro la Virtus Siena ha tinto di gialloblu una partita bellissima, portata a casa dall’Abc per 92-81. Ne è emerso un match in cui gli attacchi hanno prevalso sulle difese, come ha dimostrato già la prima frazione chiusa sul 27-22. Nel secondo quarto il copione non è cambiato e i gialloblu, nonostante qualche problema di falli, hanno allungato andando negli spogliatoi sul 52-39. Al rientro l’attacco castellano è entrato in difficoltà e qualche palla persa di troppo, unita ai falli personali, ha permesso alla Virtus di riaprire completamente i giochi toccando il -1 al 30′ (66-65). Nell’ultimo parziale però, dopo il sorpasso senese, è arrivata la reazione castellana, con la difesa gialloblu che ha stretto le maglie innescando l’allungo decisivo.

Adesso turno di riposo per poi tornare in campo domenica 28 novembre a Firenze contro l’Olimpia Legnaia.

ABC CASTELFIORENTINO – VIRTUS SIENA 92-81

Parziali: 27-22, 25-17, 14-26, 26-16

Tabellino: Garbetti, Crisafi, Agbegninou 25, Bianchi, Baldi 10, Zecchi 24, Borghesi 15, Bonora 3, Ciulli 8, Bini, Pieri, Bufalini 7. All. Mostardi. Ass. Cantini, Corbinelli.

Under 13

Sconfitta all’esordio per il gruppo 2009/2010 che al PalaBetti si è arreso alla Sancat per 41-74 al termine di una gara che ha visto gli ospiti prendere in mano l’inerzia nella prima frazione e poi allungare nella seconda parte. Dal canto loro i gialloblu sono stati bravi a non mollare mai, in particolare nell’ultimo quarto giocato in perfetto equilibrio, dimostrando quella grinta e quel carattere da cui, già sabato a San Casciano (ore 19.30), sarà necessario ripartire.

ABC CASTELFIORENTINO – SANCAT 41-74

Parziali: 10-26, 9-16, 6-18, 16-19

Sono scesi in campo: Chesi, Costantini, Poggesi, Fedeli, Simoncini, Rosi, Zampacavallo, Bufalini, Consiglio, Di Vilio, Barnini. All. Bruni. Ass. Mostardi.

Minibasket

Tris vincente per il Minibasket Abc, che ha iniziato con il piede giusto l’avventura nei vari trofei, in particolare il trofeo Scoiattoli ed Esordienti (rinviata invece la gara degli Aquilotti).

Nel trofeo Scoiattoli 2013/2014, due le squadre scese in campo guidate da Matteo Bruni, Nicol Banchelli e Alberto Ciampolini: gli Scoiattoli Abc Gialli e gli Scoiattoli Abc Blu. Il gruppo Giallo si è aggiudicato il match contro il Montesport portando a casa cinque tempini e pareggiandone uno, mentre il gruppo Blu ha avuto la meglio sul Baloncesto vincendo cinque tempini e perdendone uno.

A seguire, è stata la volta degli Esordienti 2010/2011 di Alberto Ciampolini e Pietro Cantini, che hanno chiuso la giornata in bellezza conquistando tutti i sei tempini di gioco nell’atteso derby contro l’Use Bianco.

Tre gare vibranti, emozionanti e piene di azione, che hanno inaugurato davvero con il botto la stagione del nostro Minibasket!

