Rimane in gravi condizioni, seppur stabili, il bimbo di tre anni precipitato ieri dal balcone di casa, al terzo piano di un condominio a Sesto Fiorentino. Ricoverato in rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer, sedato e intubato, il bambino sarebbe caduto mentre si trovava solo in casa: la madre, infatti, era andata a prendere l’altro figlio di 10 anni che tornava da scuola.