Cantieri al cavalcaferrovia “Ponte al Pino” di Firenze: modifiche al traffico

Dalle 21 di sabato 20 alle 6 di domenica 21 novembre sul cavalcavia ferroviario “Ponte al Pino” a Firenze saranno eseguite prove di carico statiche e dinamiche e installato un sistema di monitoraggio dell’infrastruttura.

Per consentire queste attività sarà interdetto il traffico stradale e pedonale sul viadotto dalle ore 21 del sabato nella corsia in direzione via del Pratellino e dalle ore 00.00 alle ore 6.00 della domenica anche nelle restanti corsie.

Le attività di svolgeranno in orario notturno, non sono previste ripercussioni per la circolazione ferroviaria.

Contestualmente si svolgeranno anche attività di manutenzione all’interno della Galleria “de’ Cappuccini”, nella tratta Firenze Statuto – Firenze Campo Marte.

I cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) vedranno impegnati circa 40 tra tecnici ed operai di RFI e delle ditte appaltatrici e subappaltatrici per un investimento di circa 600 mila euro.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio Stampa