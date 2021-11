Cena a Petroio con gli Ortolani Coraggiosi, lavoro e disabilità

Il Circolo Arci di Petroio a partire da novembre propone tutti i giovedì incontri legati al territorio, a tematiche sociali, ambientali e culturali.

Giovedì 18 novembre, gli Ortolani coraggiosi saranno ospiti del Circolo Arci di Petroio, a partire dalle 19.30, per una cena e la presentazione del progetto legato al lavoro e alla disabilità.

Sarà l’occasione di degustare gli ortaggi frutto del progetto lavorati dall’ottima cucina toscana dell’osteria del Circolo Arci di Petroio.

“Coltiviamo ortaggi per far crescere persone”: questo è il motto degli Ortolani coraggiosi che si racconteranno, parlando della lenta ripresa, dopo lo strano Natale 2020. Sarà l'occasione per presentare la variegata offerta di strenne natalizie confezionate con i loro prodotti.

Ortolani Coraggiosi è un progetto gestito dalla cooperativa agricola sociale Sinergic@ che, attraverso la produzione e la vendita di ortaggi, offre una possibilità di lavoro dignitoso e di vita libera a quindici persone con autismo o altri disturbi psichici. Come quella raccontata da Kipling, anche quella degli Ortolani coraggiosi è, fondamentalmente, una storia di formazione, a cui, però, a tratti non manca anche il carattere avventuroso, tipico di tutte quelle storie dove si decide di intraprendere non la strada più semplice, ma, noncuranti di difficoltà e scetticismo, l’unica che valga la pena percorrere insieme: nel nostro caso quella della vita vissuta e non soltanto trascorsa.

Dalla coltivazione di circa 15 ettari di terreno tra Fucecchio e San Miniato, nonostante le scarse attrezzature, si riesce a produrre nel rispetto della stagionalità e dei principi della filiera corta, diverse varietà di ortaggi, legumi e trasformati.

È possibile acquistare i prodotti degli Ortolani Coraggiosi sia al dettaglio, sia in cassette standard dal peso di 3 o 5 kg in una decina di punti di distribuzione sparsi su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa e in particolare a Sovigliana, presso la Casa del Popolo, il martedì dalle 17.30 alle 19.30, mentre la vendita al dettaglio avviene esclusivamente presso la sede a Fucecchio.

Soprattutto, però, gli Ortolani coraggiosi sono partiti da un'idea di lavoro che provasse a dare una prospettiva a persone con disabilità, anche gravi, per vedere oggi queste stesse persone trovare la propria realizzazione, il senso della propria vita in un'attività lavorativa vera e gratificante. Oltre a dimostrarci giorno dopo giorno come le persone siano in grado di fare emergere potenzialità inaspettate, il progetto degli Ortolani Coraggiosi ha favorito la nascita di amicizie, affetti, relazioni e momenti di ricreazione, in cui le diversità hanno imparato, con naturalezza, a convivere, in una crescente e meravigliosa crescita di umanità e professionalità.

Molti sono i progetti che hanno, tra sogni e realtà: si cerca di ampliare il numero di aziende preparate ad accogliere persone con autismo con un progetto di agricoltura sociale che coinvolge agricoltori del territorio e contemporaneamente un gruppo di “lavoratori” della Cooperativa ha iniziato a costruire il proprio progetto vita, coniugando l’attività lavorativa all’abitare insieme, con la necessaria gradualità, nel progetto “Vorrei metter su casa”, mentre si continua a sognare la fattoria sociale, un’idea di convivenza solidale e libera fra persone con disabilità e persone autonome che secondo noi sarebbe il più naturale degli sviluppi di una cooperativa agricola sociale, che diventerebbe, così, da opportunità e luogo di lavoro, luogo di vita e che, come tutti i sogni, speriamo un giorno di poter realizzare.

Per partecipare è consigliato prenotare al 347 0572392, visti i posti limitati, ed essere in possesso del green pass. L'ingresso è riservato ai soci Arci e durante la sera ci sarà l'opportunità anche di rinnovare il tesseramento annuale.

Fonte: Circolo Arci Petroio