Chiedono 100 euro per restituire il cellulare: in manette due persone Livorno

La polizia a Livorno per estorsione ha arrestato e denunciato due romeni per ricettazione in concorso. I due, di 43 e 47 anni, dopo essersi impossessati del telefono cellulare di un livornese lo hanno contattato chiedendogli 100 euro per restituirglielo, dandogli appuntamento sull'Arnaccio.

L'uomo però non si è perso d’animo: ha sporto denuncia alla polizia e si è presentato all’appuntamento accompagnato da due poliziotti nascosti sulla sua auto. Appena uno dei due romeni si è avvicinato con lo smartphone in mano è stato immediatamente bloccato dagli agenti insieme al suo complice.