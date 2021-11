Cittadini contro l'antenna telefonica, parte la petizione online da Sovigliana

Da un gruppo di cittadini di Sovigliana, nel comune di Vinci, è partita una petizione online contro l'installazione di una nuova antenna telefonica. Il gruppo, che si definisce preoccupato "per le conseguenze sulla salute pubblica" ha lanciato la raccolta firme sul sito 'Change.org' e invitato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia a bloccare le autorizzazioni circa la probabile installazione dell'antenna.

Sono oltre 120 le firme raccolte sulla piattaforma Change.org, non tutte certificate di abitanti della zona, ma comunque di sostenitori della causa.

Di seguito la nota, firmata 'gli abitanti di Sovigliana': "Gli abitanti di Sovigliana (Vinci) sono preoccupati per le conseguenze per la salute pubblica derivanti dalla probabile installazione di un'antenna telefonica Iliad in un terreno privato di Via Vittorio Alfieri. I cittadini ritengono verrebbe leso il diritto alla salute, all'integrità fisica, minata dalla continua ed ininterrotta esposizione alle radiazioni elettromagnetiche emesse dalla stazione radio base. Chiedono al sindaco di Vinci, Giuseppe Torchia, di non firmare la delibera e di bloccare le autorizzazioni all'installazione di suddetta antenna. E di istituire un osservatorio permanente sull'inquinamento elettromagnetico in Via Alfieri data la presenza di un'ulteriore antenna Wind/tre situata da anni all'interno del cimitero comunale".