Compagnia del Tartufo, arriva Bernardini: chef di Obama e della regina Elisabetta

Non capita spesso di poter partecipare a una cena al tartufo interpretata dallo chef Carlo Bernardini, ristoratore ufficiale per Sua Maestà la regina Elisabetta, e che ha messo "a tavola" capi di Stato come il presidente Clinton e il presidente Obama, Michael Bloomberg e molte altre celebrità.

Veneziano di nascita, ha acquisito tecniche ed esperienze di cucina in tutto il mondo come chef executive nei migliori ristoranti europei, americani ed asiatici. Nel 2010 Carlo, è stato insignito dal Presidente della Repubblica Italiana del Titolo di Cavaliere dell'Ordine della Stella Italiana “Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, seguito dall'Accademia Italiana della Cucina, con il ''Premio Premio Giovanni Nuvoletti 2020'', per il suo significativo e continuo contributo a mettere in luce il valore della Cucina Italiana nel Mondo.

Per sabato 20 novembre alle ore 20 Bernardini ha preparato una cena degustazione a sei mani insieme alla resident chef Sara Campigli e al Maître Boulanger Jean Paul Veziano dove ha inserito alcune sue proposte con il tartufo dell'azienda Savitar: la burratina di Buffala con riduzione di cavolfiore arrostito e Tartufo Bianco di San Miniato e i ravioli di castagne serviti su passata di Zucca e Salsa di Pecorino Toscano con Tartufo bianco di San Miniato (per il menu completo, informazioni e prenotazione tel. 0571484033 oppure sul sito www.villasonnino.it).

Jean-Paul Veziano è un fornaio di Antibes, i suoi pani hanno accompagnato il pranzo di nozze del principe Alberto II di Monaco e innumerevoli sono le sue collaborazioni con Alain Ducasse. Sta sperimentando il "pane al tartufo di San Miniato" e chissà che a breve non possa essere lanciato sul mercato?

La Compagnia del Tartufo di San Miniato propone dunque un nuovo appuntamento enogastronomico con l'obiettivo di offrire un nuovo viaggio esperenziale a tavola attraverso piatti e prodotti interpretati da chef affermati e con un bagaglio di esperienze invidiabili.

Fonte: Ufficio Stampa