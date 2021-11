Etrusca San Miniato, i risultati delle giovanili

Ecco i risultati delle compagini giovanili dell'Etrusca San Miniato.

U19 GOLD: PRIMO SORRISO STAGIONALE, SCONFITTA GROSSETO

Etrusca Basket San Miniato- Grosseto Team90 77 - 61

Tabellino: Baldi 6, Masoni, Montini 2, Castaldi 6, Speranza 12, Montagnani 14, Gori 4, Vanni 6, Ermelani 27. All. Latini

Ci voleva il ritorno al PalaCreditAgricole per far trovare la prima vittoria stagionale ai ragazzi dell’Under 19. Tra le mura amiche i ragazzi di coach Latini iniziano la partita con la faccia giusta, trovando buone soluzioni nelle corse e riuscendo a dare continuità all’attacco. La difesa però latita e Grosseto ne approfitta per rimanere in scia e mettendo addirittura la testa avanti di 5 lunghezze nel corso del 2° quarto. E’ qui però che scatta la reazione dei padroni di casa, che con orgoglio e voglia rimettono la partita sui binari giusti, chiudendo sul +13 alla pausa lunga. Grosseto però non ci sta e nella ripresa reagisce a sua volta con determinazione, arrivando anche ad un possesso di distanza; ma l’Etrusca è brava a non perdere la testa ed a mantenere i nervi saldi, e possesso dopo possesso respinge i tentativi di rimonta degli ospiti.

Nell’ultimo quarto San Miniato ritrova la solidità difensiva della prima metà e, poco a poco, riesce a costruirsi un piccolo vantaggio contro un Grosseto coriaceo e deciso a non mollare: i padroni di casa non riescono mai a dare la spallata decisiva per chiudere i conti, ma sono comunque bravi a mantenere la testa sulla gara fino alla sirena finale. Una vittoria finalmente arrivata e che deve dar fiducia ed entusiasmo per continuare il grande lavoro che questi ragazzi stanno facendo da inizio anno.

GLI U17 CADONO SUL CAMPO DI PRATO NELLA SECONDA GIORNATA

Prato Basket Giovane - Etrusca Basket San Miniato 58-50

Tabellino: Nannetti 23, Mbengue 12, Ermelani 3, Iacopini 4, Bacchi 5, Gemignani, Lotti 1, Poli 2, Spadoni, Federici, Gregorini, Nacci. All. Petrolini

Nella seconda partita di campionato i nostri Under 17 cadono contro Prato Basket Giovane, non riuscendo a portare a casa una partita che si era giocata punto a punto fino alla fine, con un’intensità alta e tanti errori da entrambi le parti. Dal punto di vista difensivo i nostri ragazzi hanno disputato una gara nel complesso buona, pur concedendo qualcosa di troppo nel terzo quarto. Purtroppo le basse percentuali dal campo non ci hanno permesso di impadronirci della partita.

Sarà una settimana di lavoro intenso per cercare di limitare gli errori già commessi ed essere pronti domenica per la gara interna contro Montecatini.

UNDER 15 VINCE TRA LE MURA AMICHE E RESTA SOLA IN VETTA

Etrusca Basket San Miniato - Vela Basket Viareggio 76-50

Tabellino: Bertini, Billeri, Cantini 2, Castaldi 17, Ermelani 3, Gemignani 5, Gismondi 13, Guarino 2, Mugno, Pinori, Santini 10, Scardigli 24. All. Regoli, Ass. Gori.

E' nella seconda metà della partita che si arrotonda il punteggio per la vittoria dell'Etrusca sulla compagine Viareggina del Vela Basket. Partenza piuttosto contratta per i Cangurini che non riescono a trovare sicurezze in difesa nei primi 20 minuti, chiudendo in vantaggio di una sola lunghezza prima del riposo. Nel terzo quarto i Biancorossi fanno le prove di fuga allungando a +13, chiudendo finalmente la saracinesca e continuando a trovare buone soluzioni in attacco. Nel quarto periodo l'Etrusca continua sulla scia del terzo chiudendo a +26. Vittoria rotonda ma prestazione alterna. Servirà indubbiamente un approccio migliore contro i prossimi avversari. Si riparte lunedì 22 sul campo della Pielle Livorno.

UNDER 13 VINCENTE ALL'ESORDIO IN CAMPIONATO

Pall. Valdera - Etrusca Basket San Miniato 37-102

Tabellino: Lotti, Barili 14, Zinna 8, Galasso 3, Mazzoni 22, Sabatini 7, Bellandi, Starnini 10, Fontanelli 12, Remi 10, Salamone 2, Montagnani 14. All. Regoli, Ass. Masoni.

Prima giornata di campionato e primo squillo per i ragazzi 2009 dell'Etrusca. A Capannoli i Cangurini impongono il proprio ritmo alla partita e scappano dopo qualche minuto di equilibrio. Spazio per tutti i ragazzi che mostrano un buon gioco corale e tanta coesione, arma che li dovrà contraddistinguere in questo lungo cammino di formazione. Bravi ragazzi! Prossimo appuntamento il 20 Novembre vs Pol. Ghezzano.

