Ruba al supermercato grazie all'aiuto della sorella cassiera

Due sorelle sono state arrestate per furto in un supermercato a Viareggio, nello stesso esercizio dove lavora una delle due. Sono una 54enne e una 49enne, ambedue incensurate, e sono finite in manette dopo un'intervento della polizia.

Una è entrata nel supermarket, ha preso alcuni prodotti e si è recata alla cassa automatica. Lì si trovava in servizio la sorella, dipendente della struttura, che le ha permesso di uscire senza pagare. La scena è stata vista da un addetto alla vigilanza, che ha fermato la donna con la merce nei pressi dell'auto.

Ricostruita la vicenda, le due sorelle sono state ritenute responsabili di furto aggravato in concorso e arrestate. La merce recuperata, stimata per un valore di circa 300 euro in prodotti di vario genere, è stata riconsegnata al supermercato. Le due donne sono agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.