Keu sotto la 429, Giani dai residenti: 7 punti per l'emergenza

Keu sotto la 429, la nota della Regione sulla visita di Giani e Barnini

"La Regione opererà le bonifiche necessarie per rendere sicuro il territorio a tutela della salute della popolazione". Questo l'impegno preso dal presidente della Regione Eugenio Giani nel corso dell'incontro, insieme alla sindaca di Empoli Brenda Barnini, con i rappresentanti dei residenti delle zone limitrofe al sito sottostante il lotto V della strada regionale 429 (la visita è avvenuta nella serata di lunedì 15 novembre. Nelle scorse settimane, durante il servizio di La7 in merito all'inchiesta Keu, Giani aveva detto che sarebbe andato dai residenti, NdR).

Il presidente Giani ha preso atto delle preoccupazioni dei cittadini che, tramite i loro rappresentanti, hanno chiesto rapidi interventi, estensione dei controlli e informazioni sullo stato di avanzamento di progetti e lavori.

“Comprendo la forte preoccupazione dei cittadini che ci chiedono di mettere in campo azioni incisive. La loro priorità è anche la nostra - ha detto il presidente - la salute. E la tutela della salute non può che passare attraverso la tutela dell'ambiente. La messa in sicurezza del territorio è il primo passo per raggiungere questo obiettivo ed è il criterio ispiratore del lavoro messo in campo in questi mesi dalla Regione insieme al Comune di Empoli e agli altri comuni coinvolti, con il supporto tecnico di Arpat e il coordinamento del Commissario straordinario per il presidio e il coordinamento delle attività in materia di ambiente e inerenti alle problematiche legate al Keu".

"Ringrazio il Presidente Giani - ha affermato Brenda Barnini - per l’impegno forte e in prima persona preso davanti ai cittadini. Siamo sicuri che la Regione farà tutto ciò che è necessario per garantire la salute delle persone e la tutela dell’ambiente. Come amministrazione comunale ribadiamo l’impegno preso per l’ampliamento della rete idrica e faremo la nostra parte per mantenere alta l’attenzione su questa vicenda nell’interesse di tutto il territorio".

"Accogliamo molto positivamente la disponibilità della Regione e del Comune a risolvere il problema che ci affligge dallo scorso aprile", dicono alcunii residenti, che hanno focalizzato l'attenzione su sette punti per loro fondamentali al raggiungimento dell'obiettivo, dall'acquedotto alla bonifica del sito, passando per controlli trimestrali sui pozzi e sul rilevato stradale. "Siamo fiduciosi - proseguono - dell'impegno preso dalle amministrazioni e rimarremo attenti a monitorare l'avanzamento dei lavori sul territorio".

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa