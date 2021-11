Avrebbero forzato e poi scardinato una finestra al Centro giovani Nidiaci di via dell'Ardiglione a Firenze per rubare all'interno. I ladri hanno portato via un pc portatile e un telefono cellulare dopo aver rovistato in giro per la struttura. Sull'episodio, scoperto ieri mattina, indaga la polizia, intervenuta sul posto.