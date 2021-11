Lavori in via Cavour a Certaldo, cambia la viabilità

A partire da domani, giovedì 18 novembre 2021, sono in programma gli interventi di risanamento della pavimentazione asfaltata del tratto centrale di via Cavour, a Certaldo. Si tratta di lavori di manutenzione mirati a garantire la sicurezza degli utenti della strada, oltre che la riqualificazione del tratto di viabilità interessato.

Domani, a partire dalle 8.30 circa, i lavori interesseranno il tratto di via Cavour che va da via De Amicis a via 2 Giugno, mentre lunedì, 22 novembre 2021, interesseranno il tratto di strada che va da via 2 Giugno a via 20 Settembre. I tratti di strada oggetto delle manutenzioni saranno chiusi al traffico, per il tempo necessario allo svolgimento dell'intervento: sarà sempre garantito l'accesso ai residenti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa