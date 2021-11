Lotta al cancro della cervice uterina, il palazzo del Pegaso illuminato di verde

Il palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana, si è illuminato di verde a sostegno della promozione delle strategie globali per l'eliminazione del cancro della cervice uterina. Come richiesto dall'Organizzazione mondiale della sanità e come condiviso dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, la facciata si è accesa di verde Teal, la sfumatura della foglia di Tè, il colore internazionale scelto per l'evento.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa