Morto sul lavoro a Stabbia, disposta l'autopsia

È stata disposta l'autopsia sul corpo dell'operaio di 51 anni che lo scorso 15 novembre è morto dopo essere finito in un fossato a bordo di uno schiacciasassi a Cerreto Guidi. L'uomo stava lavorando in un cantiere per la realizzazione di un collettore fognario a Stabbia. L'autopsia verrà eseguita domani. Al momento ci sarebbe aperto un fascicolo di inchiesta a carico di ignoti.

Da quanto ricostruito l'uomo stava attraversando un ponte su un fossato, quando è finito nel corso d'acqua ribaltandosi. L'esame autoptico servirà a capire se l'omo abbia avuto un malore.