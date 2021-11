Non ha il biglietto, poi offende la capotreno e gli distrugge il tablet: denunciato 29enne

Stamattina, su richiesta della capotreno di un treno regionale sulla tratta Firenze - La Spezia Centrale, la pattuglia della Polfer di Viareggio è intervenuta presso la stazione di Pietrasanta con una volante del Commissariato di Forte dei Marmi.

La capotreno, poco prima della fermata di Pietrasanta, aveva chiesto il biglietto ad un giovane, un 29enne originario della Nigeria richiedente asilo, il quale ne era sprovvisto. Il giovane ha iniziato anche a offendere la capotreno, poi, in un crescendo di rabbia, le ha sfilato di mano il tablet di servizio, sbattendolo con violenza contro un bracciolo delle sedute del treno, mandandolo in frantumi.

Immediata la richiesta di intervento alle forze dell'ordine che hanno fermato il giovane che non sarebbe nuovo a comportamenti del genere. È stato quindi acompagnato al Commissariato di Viareggio e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lucca per i reati di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e oltraggio a pubblico ufficiale.