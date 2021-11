Operativo un nuovo punto tamponi a Siena

Sarà operativo già da questo pomeriggio il nuovo punto per i tamponi allestito dall’Asl Toscana sud est, grazie alla collaborazione del Comune di Siena, per rispondere alla grande richiesta generata tra l’altro dalle nuove norme per i contatti in àmbito scolastico. Da oggi alle 14 una parte dei tamponi sarà effettuata nell’area esterna agli uffici decentrati del Comune in via Tolomei 7. L’accesso sarà a piedi.

La nuova soluzione è integrativa e non sostitutiva del drive through allestito nel parcheggio del palazzetto della Mens Sana, che continuerà a operare regolarmente.

Fonte: Ausl Toscana Sud Est