Semafori rossi "bruciati": due dispositivi contro i furbetti a Vinci

Due apparecchiature elettroniche per la rilevazione delle infrazioni a semaforo rosso sono state installate dall'amministrazione comunale nel centro di Vinci capoluogo.

Le apparecchiature (che si aggiungono a quella già esistente nella frazione di Spicchio) sono state posizionate in questi giorni in prossimità del semaforo in via Matteotti e in via Giovanni XXIII, ma i sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni non sono ancora in funzione.

Quando saranno ultimate le pratiche burocratiche e le apparecchiature verranno attivate, l'amministrazione lo comunicherà tempestivamente alla cittadinanza.

