Spreco alimentare, Too Good To Go sugli scudi: oltre 300 adesioni a Firenze e provincia

Too Good To Go, l’app contro gli sprechi alimentari, a poco più di due anni dal lancio ufficiale nel capoluogo toscano, continua il suo percorso di crescita divenendo sempre più capillare in città e nella provincia.

Infatti, nel 2021 sono stati superati i 300 esercizi commerciali aderenti al progetto anti-spreco, grazie ai quali sono state salvate oltre 145.000 Magic Box. Una crescita significativa, che, ad oggi, ha permesso ai cittadini fiorentini di evitare l’emissione in atmosfera di 362.500 kg di CO2e, considerato che ogni Magic Box equivale a 2.5 kg di CO2e risparmiati all’ambiente.

Grazie all’app, gli esercenti commerciali possono inserire la propria disponibilità di Magic Box, sacchetti contenenti una selezione a sorpresa dei prodotti invenduti di fine giornata, riducendo gli sprechi e ottenendo un piccolo ricavo dagli alimenti che altrimenti andrebbero sprecati attraverso uno strumento sicuro e flessibile. Oltre ai negozianti, a beneficiare dell’acquisto delle Magic Box sono poi i consumatori, che acquistano i prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e il cambiamento climatico.

Come dichiarato dal centro di ricerca Project Drawdown, infatti, la riduzione dello spreco alimentare è la soluzione migliore per contrastare il cambiamento climatico perché consentirebbe di rimanere al di sotto dell’aumento di 2°C, che secondo l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), eviterebbe ulteriori danni e problematiche connesse all’innalzamento delle temperature.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto successi così importanti a Firenze e provincia, proprio perché per noi questo territorio rappresenta una delle prime tappe di un percorso nato poco più di due anni fa e che ci ha già portato molte soddisfazioni”, afferma Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

“Poter contare, inoltre, su alcuni dei nomi più rilevanti presenti nel territorio, che si sono uniti con entusiasmo alla nostra lotta contro lo spreco di cibo, ci dimostra quanto i negozianti e i cittadini abbiano accolto con positività la nostra missione”.

Ad oggi, tra i tanti partner presenti a Firenze e dintorni, hanno recentemente aderito alcuni nomi noti del panorama fiorentino, come la pasticceria Robiglio di Firenze, con la sua vasta selezione di torte, brioches e pasticcini; e il Forno Pugi, che mette a disposizione pane, schiacciate e altri prodotti da forno; la caffetteria Cartabianca Caffè, con i suoi sei punti vendita tra Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano e San Mauro a Signa, che si unisce a Too Good To Go proponendo un variegato assortimento di mignon, cornetti e panini salati; mentre nelle Magic Box della pasticceria Tuttobene di Campi Bisenzio, vengono offerti i dolci tipici della tradizione fiorentina, ma anche croissants e paste di vario genere. Anche il lounge bar TIME di Calenzano aderisce alla mission dell’app, proponendo snack dolci e salati; mentre la gastronomia Le Bontà di Giulia di Sesto Fiorentino inserisce nei sacchetti anti-spreco primi e secondi piatti realizzati con ingredienti stagionali, formaggi e prodotti confezionati.

Diverse catene hanno esteso la loro adesione al progetto coinvolgendo i propri esercizi commerciali presenti nel territorio. Tra queste, Flying Tiger Copenhagen, UCI Cinemas Firenze, NaturaSì e Carrefour con i loro negozi presenti nella città di Firenze, ma anche il punto vendita di IKEA Italia a Osmannoro e quelli della catena Decathlon di Firenze Novoli e Sesto Fiorentino.

L’obiettivo per il nuovo anno consiste nell’ulteriore espansione all’interno del capoluogo toscano e in provincia, cercando l’appoggio di quanti più negozianti e cittadini possibili, per coinvolgere tutti in questa battaglia contro lo spreco alimentare.

Presente in 15 Paesi d’Europa, negli Stati Uniti e in Canada con 46 milioni di utenti, più di 110mila negozi aderenti e 100 milioni di Magic Box vendute, Too Good To Go ha permesso ad oggi di evitare l’emissione di oltre 250 milioni di kg di CO2. In Italia, Too Good To Go da aprile 2019 è stata lanciata ufficialmente in più di 75 città con 18.000 negozi aderenti, oltre 5.000.000 di box vendute e cinque milioni di utenti registrati.

COME FUNZIONA L’APP TOO GOOD TO GO

I commercianti possono inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi sugli invenduti della giornata. Dall’altro lato, gli utenti, accedendo all’app dal proprio smartphone e geolocalizzandosi per individuare i locali aderenti più vicini, potranno acquistare il proprio sacchetto di prodotti invenduti a un terzo del prezzo originale pagando direttamente tramite app ed evitando così lo scambio di cartamoneta.

Il ritiro della propria Magic Box avviene in negozio nella fascia oraria selezionata - generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza.

L'app di Too Good To Go è disponibile su App Store e Google Play.

Too Good To Go

Nata nel 2015 in Danimarca con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare, l’applicazione Too Good To Go è presente in 15 Paesi d’Europa, negli Stati Uniti e in Canada, conta ad oggi oltre 46 milioni di utenti ed è tra le prime posizioni negli App Store e Google Play di tutta Europa. Too Good To Go permette a bar, ristoranti, forni, pasticcerie, supermercati ed hotel di recuperare e vendere online - a prezzi ribassati - il cibo invenduto “troppo buono per essere buttato” grazie alle Magic Box, delle “bag” con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Gli utenti della app non devono far altro che geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, ordinare la propria Magic Box, pagarla tramite l’app e andarla a ritirare nella fascia oraria specificata per scoprire cosa c’è dentro.

Fonte: Ufficio Stampa