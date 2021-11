Toscana Inventors Day, da UniSi l'antibatterico estratto dai ricci di castagna

Un estratto idroalcolico da uno scarto naturale, il riccio della castagna, da usare come antibatterico. E' questa l'innovazione che l'Università di Siena presenterà domani, giovedì 18 novembre, al Toscana Inventors Day (Tid). La ricerca è stata coordinata da Annalisa Santucci, docente di Biochimica presso il Dipartimento di Biotecnologie, Chimica e farmacia dell'Ateneo.

La seconda edizione di Tid è dedicata all’incontro fra gli inventori e le inventrici delle università toscane e le imprese sulle opportunità tecnologiche e di finanziamento rivolte alle aziende e agli investitori nei settori della sostenibilità ambientale e della alimentazione sostenibile e che sono improntate alla transizione ecologica e alla bioeconomia.

Il brevetto dell'Università di Siena che sarà presentato si riferisce al campo della bioeconomia, utilizzando materiali biologici di scarto industriale a uso fitofarmaceutico, in particolare i ricci di tre varietà di castagna. Per la professoressa Annalisa Santucci l'uso di questo nuovo antibatterico naturale, combinato con altri antibiotici convenzionali, quelli a nostra disposizione, potrà potenziare l'attività antibiotica di farmaci già esistenti o favorire il superamento dell'antibiotico-resistenza.

Tid è promosso dalla Regione Toscana, con l’Ufficio regionale di Trasferimento tecnologico, Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola Normale Superiore, l’Università di Siena, l’Università di Pisa, l’Università di Firenze e la Scuola IMT Alti Studi Lucca.

Per partecipare all'evento, che si svolgerà online e inizierà alle ore 9,30, ci si può iscrivere collegandosi al sito della Regione Toscana (qui)

La scheda-brevetto dell'Università di Siena e la video-intervista alla professoressa Annalisa Santucci sono pubblicate qui.

Fonte: Università di Siena - ufficio stampa