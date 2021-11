Vertenza Cartonificio Fiorentino, il sindaco Falchi in piazza coi lavoratori

Il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, ha preso parte nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 novembre, al presidio indetto dai lavoratori del Cartonificio Fiorentino sotto il Palazzo comunale. Era presente anche l’assessore al Lavoro Jacopo Madau.

“Siamo accanto alle lavoratrici e ai lavoratori in questa vertenza che va avanti ormai da molto tempo - ha ricordato il primo cittadino - Siamo ancora in attesa di conoscere le intenzioni della proprietà: se c’è la seria volontà di individuare un nuovo terreno e di garantire la continuità aziendale mantenendo i livelli occupazionali siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni necessarie, anche con la collaborazione della Regione che si è attivata per reperire possibili localizzazioni nei comuni limitrofi. La scelta opposta, quella di accorpare tutta l’attività ad Altopascio facendo ricadere sui lavoratori le conseguenze di una decisione che andrebbe ad impoverire il nostro territorio, ci trova e troverà fermamente contrari”.

