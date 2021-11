Abc in campo, esordio per i ragazzi di Lazzeretti

Domenica in campo Il Gialloblu e il Basket Castelfiorentino femminile. Lunedì esordio per il Basket Castelfiorentino maschile.

Tutte in campo nel weekend le squadre senior targate Gialloblu Castelfiorentino e Basket Castelfiorentino.

Domenica alle ore 18 il Gialloblu riceverà al PalaBetti il Baloncesto per la quarta giornata del campionato di Promozione (arbitri Lodovichi di Impruneta, Giachi di Firenze). Contro una diretta inseguitrice i ragazzi di Dario Chiarugi andranno in cerca della quarta vittoria consecutiva per provare a difendere la propria imbattibilità.

Sempre domenica alle 18 sarà la volta del Basket Castelfiorentino femminile, che alla seconda giornata del campionato di serie C sarà atteso all’esordio esterno sul parquet del Wolf Pistoia (arbitro Filippelli di Livorno). Le ragazze di Jacopo Giusti, dopo il debutto casalingo perso all’overtime per mano di Montevarchi, andranno dunque in cerca del primo acuto stagionale.

Infine, lunedì sarà la volta del Basket Castelfiorentino maschile di coach Gianni Lazzeretti, che esordirà nel campionato di Prima Divisione. I gialloblu, alle ore 21.30, riceveranno il Valdelsa Basket con l’obiettivo di iniziare subito con il piede giusto la nuova avventura.

