Compie 100 anni Anna Moggi, dottoressa livornese nata a Castelfiorentino

È la dottoressa Anna Moggi la nuova centenaria livornese.

Nata a Castelfiorentino il 19 novembre 1921, si è laureata in Medicina e ha iniziato a lavorare all’ospedale di S. Gimignano. Dal dopoguerra è stata per 40 anni in servizio all’ospedale di Careggi. Stimatissima assistente dell’illustre dott. Doni, era specializzata in malattie tropicali, e in una occasione è riuscita ad individuare al microscopio una nuova malattia giunta dall’Africa.

Ha dedicato la sua vita interamente allo studio della medicina e alla cura dei pazienti.

Andata in pensione, 35 anni fa ha deciso di trasferirsi a Livorno, dove abitava la sorella Meri, che aveva sposato Tommaso Montano, storico farmacista livornese appartenente alla famiglia di grandi schermidori.

Ed è con i suoi nipoti che Anna spegnerà le 100 candeline.

Il sindaco Luca Salvetti le ha inviato una rosa con gli auguri più affettuosi da parte di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa