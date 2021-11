Codice Rosa all'ospedale di Pistoia, un pomeriggio di eventi

l prossimo 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nell’occasione lunedì 22 novembre al San Jacopo le direzioni sanitaria e infermieristica hanno organizzato una serie di iniziative legate al progetto Onda- l’Osservatorio Nazionale sulla salute delle donne e di genere al quale il San Jacopo aderisce da anni promuovendo al suo interno servizi e percorsi di genere.

A partire dalla ore 14 nell’atrio del presidio ospedaliero sarà collocata una “panchina rossa”, simbolo del percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio; saranno presenti la presidente della Sds pistoiese Anna Maria Celesti, il direttore sanitario del presidio Lucilla Di Renzo, il dirigente delle professioni infermieristiche area pistoiese Monica Chiti e il coordinatore del comitato di partecipazione della Sds Carla Valeria Contini. Partecipano anche i volontari del Punto Unico del San Jacopo. A seguire l’infermiera del blocco operatorio Francesca D’Amelio donerà all’ospedale due quadri raffiguranti dei papaveri: il fiore che da sempre è associato al femminicidio.

Alle ore 14,30 avrà inizio la Tavola Rotonda alla quale partecipano i referenti aziendali della Rete “Codice Rosa”: infermieri, medici, psicologi, assistenti sociali. Saranno illustrate le varie fasi del percorso con un’analisi sul fenomeno, purtroppo in costante incremento. Tale evento sarà introdotto dalla dottoressa Celesti e si svolgerà nella Sala Cinzia Lupi.

Attraverso il Comitato di Partecipazione sono state invitate le Associazioni di Volontariato ed in particolare la tavola rotonda avrà anche valenza formativa per gli operatori di settore che si occupano sul territorio pistoiese di violenza contro le donne. A tal proposito è possibile iscriversi attraverso la mail dipartimentoinfermieristico.pistoia@uslcentro.toscana.it (è prevista la partecipazione fino ad un massimo di 30 persone in possesso del Green pass).

Di seguito il programma della Tavola Rotonda che sarà moderata dalla dottoressa Laura Beninato, dirigente della Rete Consultoriale aziendale

Ore 14:30: Introduzione e saluti istituzionali

Ore. 14:45: “La rete territoriale del Codice rosa”, Dott.ssa Valentina Raimondo, Assistente Sociale referente Codice Rosa, SOS Servizio Sociale Territoriale zona Pistoia

Ore 15:05: “L’accoglienza della vittima in Pronto Soccorso”, Dott.ssa Nicoletta Corsi, Infermiere Coordinatore, Pronto Soccorso ospedale “San Jacopo” Pistoia, SOS di Gestione Pistoia

Ore 15:25: “Percorso intraospedaliero del Codice Rosa ed aspetti medico legali”, Dr.ssa Lisa Reali, Dirigente Medico, Pronto Soccorso ospedale “San Jacopo” Pistoia

Ore 15:45: “Effetti psicologici della violenza”, Dott.ssa Sabrina Melosi, Psicologa referente Codice Rosa, U.F. Consultoriale Valdinievole

Ore 16:15: Discussione

Ore 16:30: Conclusione dei lavori

Fonte: Asl Toscana Centro