Ecoincentivi, nel 2021 erogati 107 contributi: 40 per bici elettriche, 35 per abbonamenti, 26 per caldaie

Da fine maggio a fine ottobre 2021 l’Amministrazione Comunale ha erogato complessivamente 107 ecoincentivi, 40 per bici elettriche, 35 per abbonamenti al trasporto pubblico, 26 per caldaie di ultima generazione, quattro per monopattini e due per ciclomotori elettrici. “Siamo particolarmente soddisfatti della risposta dei cittadini agli ecoincentivi del Comune di quest’anno, è il segno che la cultura ambientale si afferma sempre più e si traduce in buone pratiche e in comportamenti quotidiani concreti – dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini – il successo degli ecoincentivi, dovuto anche a piccoli aggiustamenti che facciamo ogni anno nel determinare le tipologie di contributi da erogare, ha di contro comportato l’esaurimento del fondo stanziato dal Comune con alcune settimane di anticipo rispetto agli anni scorsi”. Così come stabilito nel bando per gli ecoincentivi pubblicato il 31 maggio scorso, i contributi sono stati erogati fino all’esaurimento del fondo stanziato in 20 mila euro (altrimenti la scadenza sarebbe stata fissata al 1 dicembre); l’attribuzione dei contributi avviene seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande attestato dal giorno e dal numero di protocollo.



“Scandicci è tra i pochi Comuni in Italia a dare ecoincentivi ai propri cittadini - ricorda l’assessora Lombardini - negli ultimi otto anni sono state accolte 626 richieste, 221 delle quali per biciclette, 147 per abbonamenti di trasporto pubblico locale, 104 negli ultimi cinque anni per caldaie” dice l’assessora all’Ambiente Barbara Lombardini, “in totale abbiamo erogato oltre 147 mila euro complessivi di benefici per buone pratiche ambientali”.



Gli ecoincentivi di quest’anno erano così definiti: contributi del 20% su abbonamenti per il trasporto pubblico locale, su bici a pedalata assistita (fino a 250 euro), monopattini, hoverboard, segway elettrici (fino a 100 euro), ciclomotori elettrici (fino a 500 euro), caldaie a metano di ultima generazione in sostituzione di una con almeno 10 anni (fino a 400 euro), bio trituratori (fino a 250 euro).

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa