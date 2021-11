Il più furbo dei lupi sul palco di Stasera pago io!

Debutto con tutto esaurito lo scorso venerdì per Stasera pago io! il progetto speciale pensato e strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma domani, venerdì 19 novembre, con Il più furbo-disavventure di un incorreggibile lupo con Andrea Coppone, produzione Teatro Gioco Vita. Lo spettacolo è tratto dai libri del celebre scrittore francofono Mario Ramos (Il più furbo, Il più bello e Il più forte). La storia inizia narrando la classica fiaba di Cappuccetto Rosso, solo che una volta arrivato a casa della nonna il lupo, con indosso la camicia da notte rosa della vecchina, rimane chiuso fuori dalla porta. Così conciato si imbatte in alcuni personaggi delle fiabe (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro) che invece di avere paura di lui, lo scambiano per l’innocua vecchina mettendo fortemente in crisi la sua vanità.

Stasera pago io! prosegue venerdì 26 novembre con Fiabe jazz-Hansel e Gretel con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi, Marco Natalucci di Teatro popolare d’arte e venerdì 3 dicembre Pinocchio con Maurizio Casali e Mariolina Coppola di Accademia perduta/Romagna Teatri.

Si utilizza l’ormai consolidata formula del fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa), ovvero pagano solo i bambini, che con un biglietto da 5 euro portano a teatro i propri familiari, i quali muniti di fantassegno possono entrare gratis e godere dello spettacolo. Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti. I fantassegni vengono conquistati dai bambini a scuola nelle classi che hanno aderito al progetto o durante le animazioni nei centri commerciali Coop di Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfranco di Sotto e il centro commerciale Coop a Empoli.

Posto unico per i bambini 5€; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno, che verrà convertito in un biglietto omaggio.

Per avere i biglietti bisogna presentarsi il mercoledì precedente lo spettacolo, presso la biglietteria del Teatro Verdi a Santa croce sull'Arno, dalle 16.30 alle 19.30.

Solo il giorno della prevendita o la sera dello spettacolo se non saranno esauriti in prevendita è possibile avere i biglietti. Da ricordare che avere il fantassegno è necessario, ma non dà diritto all’ingresso a teatro.

Per informazioni si possono contattare Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it e l’ufficio cultura/Biblioteca (piazza Matteotti) del Comune di Santa Croce sull’Arno 0571/389953 biblioteca@comune.santacroce.pi.it.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro