Tassista urta scooter e scappa, la municipale alla ricerca

Incidente con fuga questa mattina in via Bolognese a Firenze. È successo intorno alle 9.45 nel tratto finale verso Ponte 5. Nel sinistro sono stati coinvolti uno scooter, condotto da una 23enne, e un taxi che dopo l’urto si è allontanato senza fermarsi. La giovane è rimasta ferita e portata in ospedale in codice giallo. La Polizia Municipale intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità sta effettuando accertamenti per identificare il conducente del taxi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Per le operazioni di soccorso è stata momentaneamente chiusa via Bolognese in ingresso città con ripercussioni sulla circolazione che è rimasta rallentata per una ventina di minuti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa