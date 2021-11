Its Fermi Da Vinci in visita a Fralex e Mac Autoadesivi

Alla Fralex e alla Mac Autoadesivi oggi in visita gli studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Statale Enrico Fermi Leonardo da Vinci di Empoli. La visita agli stabilimenti produttivi delle storiche imprese di Capraia e Limite è stata organizzata dalla Piccola Industria di Confindustria Firenze in occasione della Dodicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese.

Il PMI DAY vuole far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità attraverso visite guidate nelle imprese. Protagonisti dell’evento sono le imprese piccole e medie, gli studenti della terza media e ai loro insegnanti, che hanno un ruolo determinante nell'orientamento dei propri allievi, in procinto di scegliere il percorso di studi successivo, ma anche agli istituti secondari di secondo grado, il corpo docente e alle loro famiglie.

Ad accompagnare i giovani studenti della classe V D indirizzo sistemi aziendali dell’ITS E. Fermi Leonardo da Vinci di Empoli (FI) sono stati la presidente di Fralex e Mac Autoadesivi Antonella Capaccioli e il referente alla sicurezza e al controllo qualità Alessio Capaccioli. I ragazzi hanno visitato il reparto produzione di Fralex, impresa fondata nel 1985 da Antonella Capaccioli e Carlo Gigante (che tuttora sono gli unici soci) ed è oggi una delle realtà più dinamiche del settore. Gli studenti hanno anche visitato Mac Autoadesivi, impresa nata nel 1994 dall’integrazione verticale di Fralex ed oggi una delle realtà europee produttive più importanti nel mondo dei nastri adesivi per il settore packaging.

La sinergia con Mac Autoadesivi, infatti, ha portato Fralex a specializzarsi nel taglio e confezionamento di nastri adesivi acrilici a base acqua, tecnologia giovane negli anni novanta, poco diffusa e con un mercato poco sviluppato sia per le materie prime che per i clienti. La produzione di rotoli silenziosi allo svolgimento, ad elevata trasparenza e completamente privi di solventi o sostanze dannose, ha fatto sì che questa scelta, in principio “rischiosa” diventasse, oltre che un successo, il segno distintivo dell’impresa nel mercato.

Ad accompagnare la visita sono stati anche Franco Resti, presidente della Piccola Industria di Confindustria Firenze; Barbara Antonini, vice presidente della Sezione territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze; Enrico Ammirati, delegato per la Piccola Industria della Sezione territoriale Empolese Valdelsa di Confindustria Firenze e infine, il Sindaco di Capraia e Limite Alessandro Giunti.

Il PMY Day è inserito nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa, giunta alla XX edizione, e rientra tra gli eventi della Settimana Europea delle PMI organizzata dalla Commissione Europea.

Tema focus di quest’anno è la sostenibilità.

Fonte: Confindustria Firenze