La LABA di Firenze partner di 'Creactivity'

Torna finalmente in presenza (seppur con formula limitata) “Creactivity”, la manifestazione dedicata al genio creativo in programma oggi e domani negli spazi del Museo Piaggio di Pontedera. Tra i partner della kermesse, la Libera Accademia di Belle Arti di Firenze che, con il professor Angelo Minisci, non farà mancare il proprio apporto in termini organizzativi e di contenuti. Saranno presenti anche gli allievi Laba.

“Transeetion” è il tema attorno a cui si snoderanno le discussioni. Quattro, in particolare, le sottocategorie di confronto che aprono importanti scenari di riflessione: “NEW MOBILITY - Energy transition - La transizione energetica”, “EXTREME DESIGN - Technological transition - La transizione tecnologica”, “SOCIAL COMMUNICATION - Social transition - La transizione sociale” e “FASHION DESIGN - Sustainable Fashion” ovvero moda sostenibile e sempre più green.

Nelle due giornate della manifestazione sono attesi circa 260 ragazzi, tra allievi delle scuole superiori e delle università. La Laba di Firenze parteciperà con diverse iniziative. Un team di quattro studenti (due laureati lo scorso anno e due in fase di preparazione tesi) vestirà i panni di tutor per i partecipanti, offrendo supporto e consulenza, mentre quaranta iscritti al secondo anno di Design saranno coinvolti all’interno dei vari workshop. Ci sarà infine un reportage fotografico della Laba e una mostra virtuale visitabile da remoto: una stanza digitale in cui conoscere l’Accademia di piazza di Badia a Ripoli attraverso una selezione di opere e lavori sul tema del Design. Per info: www.progettocreactivity.com .

Fonte: Ufficio Stampa