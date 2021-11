Laika dona un camper all'Asl Toscana Centro

E’ stata formalizzata oggi la donazione da parte di Laika di un camper al 118. Alla firma con il direttore della Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, c’era questa mattina il presidente di Laika, Andre Miethe. Il camper che era già in utilizzo da parte dell’Azienda sanitaria, diventa da oggi formalmente uno dei mezzi del 118 a disposizione in situazioni di maxi emergenze.

In particolare il mezzo continuerà ad essere utilizzato come finora è stato fatto a supporto di attività di Protezione Civile e come logistica per il ristoro del personale.

Fonte: Ufficio stampa