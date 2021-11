Luminarie chic nella via più glamour di Firenze: in Tornabuoni è già Natale

C’è aria di Natale a Firenze e in via Tornabuoni è già partito il countdown: venerdì 19 novembre alle ore 17 si terrà la cerimonia di inaugurazione delle luminarie e dell’arredo natalizio della strada più glamour della città, simbolo internazionale dello shopping di qualità a Firenze.

All’evento che aprirà la stagione dei regali sotto l’albero e che si svolgerà alla presenza del sindaco di Firenze Dario Nardella e della console generale degli Stati Uniti d’America a Firenze Ragini Gupta, parteciperanno le boutique di via Tornabuoni, assieme alla presidente del Cfmi -Centro di Firenze per la Moda Italiana Antonella Mansi, il presidente onorario Camera Buyer Italia Giuseppe Angiolini, il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze Giuseppe Salvini, il presidente della Confcommercio Toscana Aldo Cursano, il direttore Confcommercio Toscana Franco Marinoni e i dirigenti della Confcommercio fiorentina.

Il ritrovo per il conto alla rovescia sarà in piazza Santa Trinita alle ore 17.

Si rinnova così la tradizione, lanciata proprio da Confcommercio e consolidata negli anni, dell’accensione delle luminarie in via Tornabuoni come momento di festa per tutti, turisti e fiorentini, che da venerdì e per tutta la durata delle festività natalizie potranno assistere allo spettacolo offerto dalle luci, gioia per gli occhi e messaggio di speranza per un Natale migliore.

A illuminare via Tornabuoni, e da quest’anno anche via Strozzi e via dei Pescioni, fino al 9 gennaio 2022 sarà una scintillante nevicata composta da oltre 80 mila luci LED e luccicanti sfere pendenti d’oro e d’argento. A terra, pronti a far da sfondo a simpatici selfie ricordo, una scenografica fontana di luce abbellirà via Tornabuoni nel lato di piazza Antinori, mentre in piazza Santa Trinita sarà posizionato il grande albero luminoso alto 9 metri.

A dare vita allo spettacolare progetto, il gruppo di lavoro coordinato dalla Confcommercio e composto dagli store manager delle boutique di via Tornabuoni Antonio Bossio (quale portavoce per la Via), Annalisa Barbensi, Caterina Becagli, Claudia Donati, Marinella Fani, Denis Franciosi, Barbara Palmer e Youmna Raad.

L’allestimento è curato da Mixar Srl azienda specializzata con sede a Casalguidi, in provincia di Pistoia.

Fonte: Confcommercio Firenze - Ufficio stampa