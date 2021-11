Madonna di Loreto in volo, atterra al check-in dell'aeroporto di Firenze

È atterrata oggi alle 12.00, all’aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, a bordo del velivolo AeroClub Roma, la statua pellegrina rappresentante la Madonna di Loreto, in occasione della “Peregrinatio Mariae”, nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano. Dopo la tappa all’aeroporto di Napoli, la statua è stata posizionata nei pressi dell’area check-in dello scalo fiorentino, dove rimarrà fino al 25 novembre per ascoltare le preghiere dei fedeli in viaggio.

La scultura è stata accolta da Gabriele Squillaci, Direttore Aeroportuale Toscana ENAC. Alla cerimonia di installazione della statua hanno partecipato, oltre al Direttore, Marco Carrai e Roberto Naldi, rispettivamente, Presidente e Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti, gli enti aeroportuali e il Parroco di Peretola Don Welars Kalimaze. Giovedì 25 novembre la statua riprenderà il suo cammino verso l’aeroporto di Perugia, su un volo organizzato dall’Aero Club di Firenze.

Il Giubileo Lauretano è stato istituito nel 2019, sotto concessione del Santo Padre Papa Francesco, per celebrare il centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti. A causa dell’avvento della pandemia, molte delle iniziative religiose e civili sono state rimandate.

"Siamo onorati di accogliere oggi l’ultima tappa della Peregrinatio Mariae, la statua raffigurante la Madonna di Loreto, nell’ambito delle iniziative del Giubileo Lauretano, concesso dal Santo Padre Papa Francesco in occasione del centenario della proclamazione della Madonna di Loreto come patrona degli aeronauti - commenta il Presidente di Toscana Aeroporti, Marco Carrai. “Io, così come molti italiani, siamo stati cresciuti alla devozione di questa rappresentazione della Madonna che ricorda il Miracolo del viaggio in volo della Santa Casa dì Nazareth a Loreto. Quel volo che ha gettato il suo sguardo di protezione Materno sull’infinito. Quell’infinito che chi vola è abituato a vedere ogni giorno. Quell’infinito a cui siamo tutti protesi".

"La partecipazione di passeggeri, lavoratori aeroportuali e fedeli della Madonna di Loreto – ha commentato il Direttore Generale dell’ENAC Alessio Quaranta – che ha accompagnato con entusiasmo i viaggi della Madonna Pellegrina nelle varie tappe del Giubileo Lauretano, ci offre un’ulteriore occasione di riflessione, ma anche di fiducia nel futuro. È un auspicio a operare uniti, come comunità, per superare al più presto la grave situazione sanitaria globale e la profonda crisi ad essa collegata che ha investito anche l'aviazione civile e poter riprendere a far volare tutto il settore".

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Assaeroporti, Alitalia, ITA Airways, gli aeroporti italiani, il Coordinamento Nazionale per la Pastorale dell’Aviazione Civile della Conferenza Episcopale Italiana e l’Aero Club d’Italia per alcune tappe, sono tra le Istituzioni e i soggetti coinvolti nelle celebrazioni dell’anno giubilare, e, in particolare, nell’organizzazione dei viaggi aerei negli scali nazionali della statua raffigurante la Madonna.