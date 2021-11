Anche quest'anno il Comitato Alberi e Natura vuole onorare la Giornata nazionale degli Alberi con una celebrazione simbolica, in preparazione della 7a Festa degli Alberi prevista per la primavera, quando verrà allestita nei locali del plesso scolastico la mostra con l'Albero dei Cuori Verdi realizzati lo scorso anno.

Il progetto proposto quest'anno all’Istituto Comprensivo riprende l'idea dei cuori verdi, ma con un tema preciso: “Immaginiamo il mondo che vogliamo", da descrivere o illustrare su cartoncino, questa volta in forma tonda, come il mondo o come un frutto (il frutto dell’immaginazione). Il progetto, già avviato durante gli incontri del sabato mattina allo spazio in piazza del Popolo (la cosiddetta “casina dei cuori verdi e dei pomi dorati”), verrà presentato nel corso della giornata di domenica 21 novembre.

Le celebrazioni si svolgeranno tra piazza del Popolo (la mattina) e il parco urbano, dove nel pomeriggio pianteremo un tiglio, che è definibile proprio come “albero dei Cuori Verdi” e rappresenta la qualità del mondo che vogliamo. In quel contesto presenteremo il libro di Dario Boldrini sui giardini planetari.

Domenica mattina, inoltre, è prevista la posa dell’insegna “MONTESPERTOLI COMUNE AMICO DEGLI ALBERI” all’ingresso del capoluogo, lungo la via Lucardese (SP79). A seguire viene inaugurato il percorso degli “alberi amici” del Comune amico degli alberi.



“Ringraziamo pertanto il Comune per aver accettato il protocollo nazionale che il Comitato ha presentato su iniziativa del Prof.Franco Tassi (Gruppo Alberi Sacri). L’auspicio è che tutto questo possa dare il via alla creazione di una rete di Comuni Amici degli Alberi, per invertire la tendenza, purtroppo tuttora in atto, riguardo alla cura del patrimonio arboreo in Italia” commenta la referente del Comitato Alberi e Natura, Lucilla Lauricella.



“Il Comune di Montespertoli sostiene attivamente le iniziative per la Festa degli Alberi perché crede che gli alberi debbano essere protagonisti dell’impegno di tutti e ciascuno contro il cambiamento climatico. Per questa ragione iniziative di sensibilizzazione come queste sono importantissime, dal momento che puntano a creare consapevolezza nella cittadinanza sulla centralità del nostro patrimonio arboreo per la vita e il benessere della nostra società. L’adesione ai principi del ‘Comune Amico degli Alberi’ va esattamente in questo senso” commentano il Vicesindaco con delega all’Ambiente, Marco Pierini, e l’Assessora alla Cultura, Alessandra De Toffoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa