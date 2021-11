Mostra e performance teatrale, Cerreto Guidi sensibilizza contro la violenza sulle donne

La violenza di genere è un fenomeno grave e drammaticamente attuale; per questo la sensibilizzazione sul tema è necessaria per tenere alta l’attenzione.

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Cerreto Guidi e la Biblioteca “Emma Perodi” hanno promosso, in stretta collaborazione con l’Associazione teatrale “Sassi sparsi” di Lamporecchio e l’Associazione artistica “Colori in corso” di Fucecchio, una performance teatrale e un’esposizione artistica.

L’iniziativa dal titolo “Mi trattava bene” si terrà Giovedì 25 novembre alle 21 nei locali della Biblioteca “Emma Perodi” di Cerreto Guidi.

L’ideazione, l’allestimento e la regia sono curati da Sandra Spinelli e Daniele Furcas.

Protagonisti della performance teatrale sono la stessa Sandra Spinelli, Beatrice Bigazzi, Maria Sole Vettori, Aurora Mancini e Angela Melani. Il video è invece curato da Daniele Furcas e Marco Catapano.

Le opere presenti per l’occasione sono state realizzate da Beatrice Bigazzi, Chiara Campigli, Gianni Ceccatelli, Michela Cianchini, Antonella Fiore, Filippo Gemignani, Aurora Mancini, Enzo Marconcini, Edoardo Melani, Claudio Occhipinti, Paola Pollina, Raffaele Ramaulo, Sandra Spinelli e Maria Sole Vettori.

Proposto per la prima volta a Cerreto Guidi, allo spettacolo, esempio di teatro esperienziale, prenderà parte il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

"I dati che già non erano buoni sono peggiorati nell’ultimo anno mezzo durante la pandemia - dichiara il Sindaco - occorre pertanto sempre più sensibilizzare sul gravissimo problema della violenza contro le donne. Siamo impegnati a supportare i servizi che ci sono sul territorio come Lilith e come tutti i centri antiviolenza, ma bisogna fare sempre di più. L’obiettivo è quello di continuare con l’informazione che non è mai troppa e gli eventi organizzati vanno in quella direzione. Serve poi lavorare sulla cultura delle nostre donne e su quella del rispetto reciproco partendo già dalle scuole".

La performance avrà la durata di circa 30 minuti e sarà così replicata più volte per consentire a diversi gruppi di spettatori di assistervi.

L’ingresso alla serata è gratuito, ma è necessaria la prenotazione rivolgendosi alla Biblioteca “Emma Perodi”- tel.0571.906219; mail: biblioteca@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa