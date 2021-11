Tragico incidente a Viareggio in via Comparini all'angolo con via Aurelia. Pieluigi Gemignani, 64 anni, ha perso la vita in seguito a uno scontro. Era in sella al suo scooter che si è scontrato con un'auto. Il 64enne è deceduto sul colpo per i gravi traumi riportati. Sono intervenuti sul posto l'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Viareggio, oltre alla polizia municipale per i rilievi.