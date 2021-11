Natale senza restrizioni, avete fiducia? Il sondaggio di gonews.it

Colorate e a intermittenza, le luci hanno già riempito le città mentre si pensa in anticipo a cosa regalare ai propri cari. Manca ancora più di un mese ma i preparativi del Natale 2021 sono già iniziati. Sarà forse la voglia di recuperare quello un po' ammaccato dalle restrizioni, che nel 2020 ha dato un freno alla tradizione delle tavolate e dei festeggiamenti tipicamente italiani. Il "Natale senza restrizioni" è il tema del nuovo sondaggio di gonews.it.

C'è ancora qualche interrogativo per questo nuovo 25 dicembre legato alla pandemia che purtroppo ancora resiste, ma una cosa sembra essere certa. Non sarà un Natale come lo scorso anno, potremo riunirci con i familiari, gli amici ed essere più liberi non abbassando però l'attenzione contro il Covid.

C'è infatti bisogno di scongiurare e prevenire con forza la quarta ondata, già arrivata in Europa e prepotentemente in alcune Nazioni come in Germania o in Austria, dove l'innalzamento dei contagi ha fatto scattare un lockdown per i non vaccinati. Un peggioramento della curva potrebbe comportare delle restrizioni anche in Italia, dove alcune regioni potrebbero passare in zona gialla. Anche nello stivale si sente discutere della proposta austriaca del lockdown per chi non si è vaccinato: qualcuno si è già espresso in merito alle restrizioni per coloro che ancora non si sono sottoposti alla somministrazione, come il presidente della Regione Eugenio Giani che si è detto favorevole (Qui la notizia).

In ogni caso, la zona rossa dovrebbe essere scongiurata quasi ovunque e quindi, con le dovute cautele, potremo rimanere saldi a quelle abitudini natalizie in stand-by dal 2019.

Natale senza restrizioni: il sondaggio di gonews.it

