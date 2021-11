Oro verde e artigianato in coppia a PrimOlio di Bagno a Ripoli

PrimOlio, la rassegna di Bagno a Ripoli dedicata all’olio “novo” torna quest’anno in presenza con una marcia in più: la mostra mercato di artigianato artistico toscano in via Roma (20 e 21 novembre, ore 9-19).

Organizzata da CNA vede la presenza di un’ampia varietà di oggetti di artigianato artistico: dagli utensili per la casa realizzati in legno di ulivo alle ceramiche, dalla liuteria ai gioielli, passando per la moda e la tessitura.

Questi gli artigiani in mostra: L'olivo di Mastro Jack (utensili in legno di ulivo), Merlini Giuliano Liutaio (liuteria), Le Ciricotte (sciarpe, arazzi, cappelli, colli, cappucci in lana e cotone), Nencioni Leonardo (decorazioni d’arredo), Teorema (cornici), Villa Teresa Società Agricola (cosmetici all’olio di oliva e lavanda), Ceramiche Gelli (ceramica), Diamantina Palacios (moda con tessitura a mano), Mathieson Kirstie Marie (ceramica), L'arco Azzurro (ceramica), Pelletteria R.A.L. (pelletteria), Balzani Veronica (dipinti a fondo oro), Campigli Rosanna (album fotografici fatti a mano con tecnica scrapbooking), Emporio Miss Dora (ceramica), Naturewit (gioielli e sculture in ceramica), Le Sorelle Mochi (moda bimbo), Ciattini Costanza (collage), Capricci D'argento (argenteria), Angela Tagani (gioielli scultura in bronzo), Elisabetta Franchi (lingerie), Idro Team Snc (arredo bagno).

Fonte: Cna Firenze - Ufficio stampa